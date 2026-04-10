خطوة منك بتفرق .. كيف يواصل الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق صناعة الأثر

في خطوة جديدة تعكس التزامه المستمر بدوره المجتمعي، أطلق الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق (EPSF Zagazig) المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم “أنا متبرّع دائم”، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل، ضمن جهوده لدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم وفق رؤية مصر 2030.

واستكمالًا لمسيرة بدأت منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، لم تقتصر الحملة هذه المرة على التواجد داخل الجامعة فقط، بل خرجت إلى نطاق أوسع، حيث نُظّمت فعالياتها داخل إحدى القرى، في محاولة للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع ونشر ثقافة التبرع بالدم بشكل أوسع وأكثر تأثيرًا.

كما حرص فريق العمل على تقديم أنشطة توعوية داخل المدارس، بهدف بناء وعي مبكر لدى الطلاب حول أهمية التبرع بالدم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، في خطوة تعزز من استدامة الفكرة على المدى الطويل.

وشهدت الحملة تفاعلًا واضحًا من الأهالي والطلاب، سواء من خلال التبرع أو المشاركة في أنشطة التوعية، وهو ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية هذا العمل الإنساني ودوره في إنقاذ حياة الآخرين.

ولا يقتصر التبرع بالدم على كونه عملًا إنسانيًا فقط، بل يمتد أثره ليشمل فوائد صحية للمتبرع، مثل تنشيط الدورة الدموية وتجديد خلايا الدم، مما يجعله تجربة إيجابية على المستوى الفردي والمجتمعي.

ومن الجدير بالذكر أن كيس الدم الواحد يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة ما يصل إلى ثلاثة أشخاص، نظرًا لإمكانية فصل مكوناته واستخدام كل جزء وفق احتياج المرضى، وهو ما يعكس القيمة الحقيقية لكل متبرع.

وتتم جميع مراحل التبرع وفق إجراءات طبية دقيقة، حيث يخضع المتبرعون لفحوصات قبل التبرع، مع متابعة دورية بعده لضمان سلامتهم، في إطار ترسيخ مفهوم التبرع المنتظم كجزء من أسلوب الحياة.

وتأتي هذه الجهود تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتورة حنان النحاس، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة شيماء الشاذلي، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة نهلة يونس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.