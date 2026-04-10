تتر مسلسل ليالي الحلمية| رد محمد الحلو على شائعة خلافه مع علي الحجار

تحدث الفنان محمد الحلو عن شائعة خلافه مع الفنان علي الحجار، وذلك خلال ظهوره ضيفًا على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر قناة "MBC مصر".

وتطرق محمد الحلو خلال الحوار إلى الحديث عن السبب وراء ابتعاده عن الساحة الغنائية، وما إذا كان يفكر في الاعتزال، إلى جانب علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وتفاصيل من حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وخلال اللقاء، سألته ياسمين عز: "لماذا يقال إن هناك حساسية بينك وبين علي الحجار بسبب غناء تتر مسلسل ليالي الحلمية؟".

ورد الفنان محمد الحلو قائلًا: "لا توجد أي حساسية بيننا منذ بداية مشوارنا الفني، وعلي الحجار زميل عمري، والأغنية كانت من نصيبي، وقدّمنا خلال مسيرتنا الفنية تترات دخلت كل بيت مصري".

ونفى محمد الحلو وجود أي خلاف أو حساسية بينه وبين الفنان علي الحجار بسبب تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ممتدة منذ سنوات طويلة، وأن كلًا منهما حقق نجاحات كبيرة في عالم تترات المسلسلات.

محمد الحلو يتعرض لأزمة صحية

كان الفنان محمد الحلو قد تعرض لأزمة صحية استدعت دخوله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج في أبريل 2025، حيث خضع لجراحة في الساقين.

ونشر حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، صورة لوالده مع طبيبه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "الحمد والشكر لله، تم إجراء عملية في الساقين لوالدي أمس، وكل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور حسن عبدالسلام".

وبدأت معاناة الفنان محمد الحلو مع انسداد شرايين الساقين منذ نحو عامين، حيث خضع لجراحة لتركيب دعامات.

