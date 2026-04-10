أستاذ هندسة بترول: بيئة العمل المستقرة رفعت كفاءة شركات البحث عن الغاز في مصر

كشف الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين، تفاصيل إعلان شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف ضخم للغاز والمكثفات قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط، من خلال بئر الاستكشاف “دينيس دبليو-1” بمنطقة امتياز “تمساح”، موضحًا أن التقديرات الأولية تشير إلى احتياطيات تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلى جانب نحو 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

ثروات طبيعية ضخمة

وأكد عرفات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر تمتلك ثروات طبيعية ضخمة تمثل “خزائن في الأرض”، تشمل الغاز والبترول والمعادن، مشيرًا إلى أن الاكتشافات في المياه العميقة تعكس استمرار الجهود البحثية والدعم المؤسسي المتكامل من الدولة والقطاع البترولي، سواء من خلال الدعم الرئاسي أو الحكومي أو تسوية المستحقات المتأخرة لشركات العمل في هذا المجال.

وأوضح أن انتظام سداد المستحقات المالية وتوفير بيئة عمل مستقرة أسهما في تسريع وتيرة الاكتشافات، إلى جانب الالتزام بسداد الفواتير الشهرية للشركات العاملة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائج هذا الاكتشاف.

حجم الاحتياطي المكتشف

وأشار أستاذ هندسة البترول إلى أن حجم الاحتياطي المكتشف سينعكس بشكل إيجابي على زيادة إنتاج الغاز في مصر، ودعم خطط الدولة نحو تحقيق وفرة في موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة منها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

توقيت الإعلان عن الاكتشاف

ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن الاكتشاف يحمل أهمية استراتيجية، حيث يأتي في ظل التوترات العالمية المتعلقة بالطاقة، ما يعزز من جاذبية مصر الاستثمارية، ويؤكد أنها دولة واعدة قادرة على جذب المزيد من الشركات العالمية في قطاع الطاقة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد، المطل على البحرين المتوسط والأحمر، وقربها من أوروبا، إضافة إلى قناة السويس، وهو ما يعزز دورها كممر استراتيجي عالمي للطاقة.

محطات الإسالة ومنشآت المعالجة

وأكد أن البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك محطات الإسالة ومنشآت المعالجة، تدعم بقوة هذا التوجه، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في مصر يمثل عنصر جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.

واختتم بأن هذه المعطيات مجتمعة تضع مصر في مسار قوي نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالاكتشافات المتتالية والبنية التحتية المتكاملة.