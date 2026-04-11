تفتيش 140 منشأة ورصد 51 مخالفة تموينية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ حملات تفتيشية موسعة شملت إجمالي عدد من المنشآت التموينية والمحال التجارية بمختلف المراكز، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لتكثيف الرقابة على الأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات حنان مجدي محافظ الإقليم بتكثيف الرقابة على الأسواق.



وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن الحملات عن تفتيش 140 منشأة وتحرير 51 مخالفات المتنوعة، شملت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب ضبط كميات من السلع التموينية قبل إعادة طرحها بطرق غير مشروعة.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، إن المخالفات تضمنت 35 محضرًا في أسواق الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى 16 محضرًا في قطاع المخابز ليصل الإجمالي إلي 51 محضر حررها مفتشو المديرية علي مدار الأسبوع الجاري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وأكدت وكيل وزارة التموين، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية.

كما شددت على استمرار الحملات بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدة عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي للمواطنين.

من جانبها، ناشدت مديرية التموين المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، من خلال الاتصال بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين، أو عبر الرسائل على الصفحة الرسمية، وذلك في إطار التعاون المشترك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.