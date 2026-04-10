الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لا تعرف العداء .. لماذا يرفض المصريون الانجرار للصراعات الإقليمية؟

منار عبد العظيم

أكد الدكتور علي الدين هلال أن العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي تقوم على روابط تاريخية وشعبية ممتدة، لا يمكن اختزالها في مواقف سياسية عابرة، مشيرًا إلى أن ما يجمع الشعوب العربية هو تاريخ طويل من التفاعل الإنساني والمصالح المشتركة.

وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد.

المصريون ودول الخليج.. روابط عمل وامتداد شعبي

أوضح هلال أن العلاقات بين المصريين ودول الخليج ليست فقط سياسية، بل اجتماعية واقتصادية أيضًا، حيث عمل ملايين المصريين في دول الخليج على مدار عقود.

وأشار إلى أن هذه التجربة أسهمت في تحسين أوضاع أسر كثيرة داخل مصر، لافتًا إلى أن معظم المحافظات المصرية بها أسر ارتبطت حياتها بفرص العمل في الخليج، ما يعكس عمق الترابط بين الجانبين.

رفض الانجرار للصراعات الإقليمية

شدد أستاذ العلوم السياسية على أن المصريين يرفضون الانخراط في الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على:

دعم التضامن العربي

رفض الاعتداء على الدول العربية

الحفاظ على استقرار المنطقة

وأشار إلى أن موقف مصر تجاه أي اعتداء على دول الخليج واضح وثابت منذ البداية.

موقف مصر من التطورات الإقليمية

أوضح هلال أن الدولة المصرية اتخذت مواقف دبلوماسية سريعة تجاه الأحداث الإقليمية، حيث:

أصدرت وزارة الخارجية بيانات إدانة واضحة

تحركت الدبلوماسية المصرية عبر اتصالات مع عدد من العواصم

شاركت في جهود تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد

وأكد أن هذه التحركات جاءت في إطار تنسيق عربي مستمر.

الدبلوماسية المصرية ودورها في التوازن

أشار هلال إلى أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على التوازن وعدم الانجرار إلى الانفعالات، موضحًا أن القاهرة تتحرك وفق حسابات دقيقة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي وتجنب توسيع دائرة الصراع.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين

سيارات الجمارك

لو هتنزل عربية خليجي لمصر.. هتدفع جمارك قد ايه؟ اعرف التفاصيل

جانب من الحملات

تفتيش 140 منشأة ورصد 51 مخالفة تموينية بالوادي الجديد

التفاصيل

ضبط صاحب فيديو الاعتداء علي الكلاب الضالة بسلاح ناري بالإسماعيلية

المهندس أيمن عطية

محافظ الإسكندرية يحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة

بالصور

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم
طريقة عمل ورق العنب بدبس الرمان.. طعم حكاية ومذاق لا يُقاوم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 11 إبريل

برج الحمل حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. اندفاعك قد يضيع عليك فرصة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 11 إبريل 2026.. لا تتمسك برأيك دائمًا

برج الثور
برج الثور
برج الثور

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد