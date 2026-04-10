لا تعرف العداء .. لماذا يرفض المصريون الانجرار للصراعات الإقليمية؟

أكد الدكتور علي الدين هلال أن العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي تقوم على روابط تاريخية وشعبية ممتدة، لا يمكن اختزالها في مواقف سياسية عابرة، مشيرًا إلى أن ما يجمع الشعوب العربية هو تاريخ طويل من التفاعل الإنساني والمصالح المشتركة.

وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد.

المصريون ودول الخليج.. روابط عمل وامتداد شعبي

أوضح هلال أن العلاقات بين المصريين ودول الخليج ليست فقط سياسية، بل اجتماعية واقتصادية أيضًا، حيث عمل ملايين المصريين في دول الخليج على مدار عقود.

وأشار إلى أن هذه التجربة أسهمت في تحسين أوضاع أسر كثيرة داخل مصر، لافتًا إلى أن معظم المحافظات المصرية بها أسر ارتبطت حياتها بفرص العمل في الخليج، ما يعكس عمق الترابط بين الجانبين.

رفض الانجرار للصراعات الإقليمية

شدد أستاذ العلوم السياسية على أن المصريين يرفضون الانخراط في الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على:

دعم التضامن العربي

رفض الاعتداء على الدول العربية

الحفاظ على استقرار المنطقة

وأشار إلى أن موقف مصر تجاه أي اعتداء على دول الخليج واضح وثابت منذ البداية.

موقف مصر من التطورات الإقليمية

أوضح هلال أن الدولة المصرية اتخذت مواقف دبلوماسية سريعة تجاه الأحداث الإقليمية، حيث:

أصدرت وزارة الخارجية بيانات إدانة واضحة

تحركت الدبلوماسية المصرية عبر اتصالات مع عدد من العواصم

شاركت في جهود تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد

وأكد أن هذه التحركات جاءت في إطار تنسيق عربي مستمر.

الدبلوماسية المصرية ودورها في التوازن

أشار هلال إلى أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على التوازن وعدم الانجرار إلى الانفعالات، موضحًا أن القاهرة تتحرك وفق حسابات دقيقة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي وتجنب توسيع دائرة الصراع.