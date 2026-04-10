إلهام أبو الفتح
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

علي الدين هلال : الملك سلمان تطوع للقتال في الحرس الوطني المصري 1956

منار عبد العظيم

أكد الدكتور علي الدين هلال أن العلاقات بين مصر ودول الخليج العربي علاقات تاريخية ممتدة وعميقة، مشيرًا إلى وجود مواقف مشتركة تعكس قوة الترابط السياسي والإنساني بين الجانبين عبر عقود طويلة.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” على قناة صدى البلد.

الملك سلمان وموقف تاريخي في 1956

أشار هلال إلى أن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حين كان شابًا، تطوع للقتال ضمن الحرس الوطني المصري عام 1956، مؤكدًا أن هذه الواقعة تم توثيقها في مجلة “المصور” وكانت صورة شهيرة في ذلك الوقت.

مواقف داعمة لمصر عبر التاريخ

وتطرق هلال إلى عدد من المواقف التاريخية الداعمة لمصر من جانب قادة عرب، أبرزها:

موقف الملك عبد الله من أحداث 30 يونيو، خلال زيارة له إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أظهر تقديرًا كبيرًا لمصر.

دور الأمير سعود الفيصل في دعم الموقف المصري دبلوماسيًا داخل الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره.

ويُقصد هنا الأمير الراحل سعود الفيصل.

تحركات سياسية بعد 30 يونيو

أوضح هلال أن أول تحرك خارجي بعد أحداث 30 يونيو تم خلال فترة تولي الرئيس المؤقت عدلي منصور، مشيرًا إلى مشاركته في قمة الكويت الأفريقية، وما تبعها من دعم سياسي عربي لمصر.

كما أشار إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية خلال تلك المرحلة.

مصر مركز علمي وثقافي للعالم العربي

لفت هلال إلى الروابط التعليمية القوية بين مصر ودول الخليج، موضحًا أن آلاف الطلاب من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين درسوا في الجامعات المصرية، وتقلد بعضهم مناصب قيادية بارزة لاحقًا.

وأكد أن مصر كانت وما زالت مركزًا علميًا وثقافيًا مهمًا في المنطقة.

مواقف شخصية وتجارب ممتدة

وروى هلال تجربة شخصية خلال فترة دراسته، حيث كان له زملاء من دول الخليج، من بينهم شخصيات أصبحت لاحقًا بارزة في الإعلام والدبلوماسية، مؤكدًا أن هذه العلاقات الإنسانية تعكس عمق الترابط بين الشعوب العربية.

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
أطعمة مفيدة لمرضى حصى الكلى
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
