علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات

أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تبنّت موقفًا واضحًا يقوم على ضرورة إنهاء الحرب وخفض حدة القتال؛ تمهيدًا لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وذلك منذ بداية اشتعال الأزمة.



وأوضح "هلال" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن التحركات المصرية جاءت على أعلى مستوى، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولات شملت معظم دول الخليج، فيما واصل وزير الخارجية اتصالاته المكثفة وزياراته المتكررة لدول المنطقة، مؤكدًا أن التنسيق لم ينقطع، إذ لم تكن تمر 48 ساعة دون إجراء مشاورات واتصالات دبلوماسية مكثفة.



وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس إدراك القاهرة المبكر لخطورة التصعيد، وحرصها على احتواء الأزمة قبل تفاقمها، خاصة في ظل تداعياتها المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليمي.



وفي سياق متصل، كشف “هلال” عن تحركات إقليمية تقودها كل من مصر والسعودية وتركيا وباكستان؛ بهدف التوصل إلى حل وسط يرضي طهران ويمنح مختلف الأطراف مخرجًا سياسيًا يمكن من خلاله إعلان تحقيق مكاسب.



ولفت إلى أن الحرب أسهمت في تعميق الخلافات بين دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، حيث تصاعد التوتر بين الجانبين بشكل ملحوظ، ووصل إلى حد توجيه انتقادات حادة من جانب ترامب، الذي وصف الأوروبيين بـ"الجبناء".