البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران

قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بأن تدفع الدول العربية للولايات المتحدة مقابل الحرب في إيران.

واستذكر أحد المراسلين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “كيف ساهمت الدول العربية في تغطية جزء كبير من فاتورة الولايات المتحدة لحرب الخليج في التسعينيات”، متسائلا عما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في رؤية ذلك يحدث مرة أخرى؟.

وقالت “ليفيت”، ردا على المراسل الصحفي: "إنه أمر قد يكون الرئيس ترامب مهتماً جداً بدعوتهم للقيام به".

وأضافت: “لن أستبق الأحداث في هذا الشأن، لكن من المؤكد أنها فكرة أعرف أنه يفكر بها، وأعتقد أنكم ستسمعون المزيد منه حول هذا الموضوع”.

وأوضحت أن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة، وأن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل المقبل.

وأكدت لفيت، أن الولايات المتحدة لا تؤيد فرض إيران رسوما على عبور السفن مضيق هرمز، متوقعة أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أنه لا يزال الإطار الزمني للحرب الإيرانية قائما ويتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

وقالت ليفيت، إنه على الرغم من "المواقف العلنية" للنظام الإيراني و"التقارير الكاذبة" لوسائل الإعلام، فإن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران "مستمرة وتسير على نحو جيد"، بحسب ما أفادت به صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ونفى المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، على الرغم من مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تُجري "محادثات جيدة ومثمرة للغاية" بشأن إنهاء الحرب.