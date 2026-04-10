رشا مهدي : واثقة في رجالة نادي الزمالك لتحقيق بطولة هذا العام | خاص

أعربت النجمة رشا مهدي عن فخرها بفريق نادي الزمالك هذا العام، والأداء المميز لرجال الفريق في ظروف غاية في التخبط والحساسية.



وقالت في تصريحات إن جمهور الزمالك يعطى الدرس والمثال، ويقف خلف فريقه ويدعمه بكل قوة، متمنيه انتهاء الموسم الحالي ببطولة تتوج هذا الجيل.



رشا مهدي شاركت خلال موسم رمضان 2026 في بطولة مسلسل “اللون الأزرق”، وقالت رشا، إن شخصية "شيرين" تُعد من أمتع الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، موضحة أنها أحبت الدور منذ قراءته لأنه يعكس شخصية إنسانية وإيجابية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأضافت: "شيرين شخصية إيجابية جدًا وبتحب تساعد اللي حواليها، وحتى وهي مريضة ما استسلمتش للمرض، دايمًا بتحاول تبان قوية".



وكشفت عن صعوبة تجسيد الحالة النفسية للشخصية، قائلة: “دايمًا جواها خوف وقلق، وحاسة إنها مش هتعيش كتير، و في نفس الوقت بتحاول تبان مبسوطة وتساند اللي حواليها بطريقة إيجابية، وده كان صعب جدًا تجسيده لأنك لازم تبين حاجة على وشك غير الصراع الداخلي اللي جواها.”

وتابعت: "حتى أبسط مشهد زي إنها تقول صباح الخير ما كانش سهل، لأن مشاعر شيرين تقيلة وصعبة، والدور كان مليان تفاصيل ومشاعر كتير، وده كان متعب بالنسبة لي".

