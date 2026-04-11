برلماني: الحكومة تتحرك بجدية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن نتائج اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مع وزير المالية أحمد كجوك، تعكس تحولًا واضحًا في نهج التعامل مع الملف الاقتصادي، قائمًا على تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين، والاستجابة المباشرة لمتطلبات الشارع المصري في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضاف "مرزوق"، أن حزمة التيسيرات الضريبية المطروحة تمثل انفراجة حقيقية، خاصة قرار إلغاء الأعباء الضريبية على التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز الاستقرار الأسري ويدعم المواطنين بشكل مباشر، ويقضي على أعباء كانت تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع واسع من الأسر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما تم طرحه خلال الاجتماع بشأن زيادة رواتب المعلمين يعكس إدراكًا حقيقيًا لقيمة المعلم ودوره المحوري في بناء الإنسان المصري، مضيفًا أن تحسين أوضاع المعلمين هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة ومنظومة التعليم.

وشدد "مرزوق"، على ضرورة استكمال هذا المسار من خلال تبني سياسات مالية أكثر مرونة وواقعية، بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الإجرائية، بما يحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على إدارة هذا اللقاء المهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الحكومة والبرلمان، لضمان تنفيذ سياسات فعالة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.