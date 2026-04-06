برلماني: تنظيم استخدام الأطفال للموبايل ضرورة لمواجهة المخاطر الرقمية

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن تنظيم استخدام الأطفال للموبايل ضرورة لمواجهة المخاطر الرقمية في ظل استخدام الأطفال للتكنولوجيا الحديثة، وخاصة الهواتف المحمولة، في ظل الانتشار الواسع لهذه الوسائل بين مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يفرض مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع لحماية النشء من المخاطر الرقمية، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجالات التعليم والتواصل.

وأوضح "مرزوق"، أن ظهور الهواتف الذكية في أيدي الأطفال بشكل يومي في المدارس والأماكن العامة يستدعي وضع ضوابط وآليات تنظيمية واضحة، لافتًا إلى أن فكرة تخصيص شريحة هاتف محمول للأطفال تمثل حلًا عمليًا يحقق التوازن بين الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وحق الأسرة في متابعة أبنائها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الشرائح يمكن أن تتضمن مزايا تقنية متقدمة، مثل حجب المواقع غير المناسبة، وتقييد بعض التطبيقات، وإمكانية التحكم في أوقات الاستخدام، بما يحد من الإفراط في الاستخدام ويحمي الأطفال من التأثيرات السلبية على صحتهم النفسية والجسدية، إلى جانب تعزيز مفهوم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا منذ الصغر.

وأشار "مرزوق"، إلى أن توفير وسيلة اتصال آمنة ومحددة للأطفال يساعد الأسر على الاطمئنان على أبنائهم في الأماكن العامة، خاصة في حالات الطوارئ والازدحام، مؤكدًا أن الهدف ليس تقييد التكنولوجيا، بل توجيه استخدامها بشكل إيجابي وآمن.

ولفت النائب أشرف مرزوق، إلى أن مواجهة التحديات الرقمية لا تتحقق بالمنع وإنما بالتنظيم والتوعية، مشددًا على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الرقمية السليمة بين الأطفال، بما يحول التكنولوجيا إلى أداة تعليم وتنمية مهارات لا مصدرًا للمخاطر.