أنا بصحة جيدة.. أول ظهور لـ محيي إسماعيل بدار كبار الفنانين
إنقاذ اقتصاد الشرق الأوسط.. البنك الأوروبي يضخ 5 مليارات يورو بسبب تداعيات الحرب
اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية
بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟
سي إن إن: الإيرانيون لا يثقون بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
بريطانيا: أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في مضيق هرمز
رئيس وزراء باكستان يلتقي نائب ترامب.. وهذا ما جرى تأكيده
وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجنوب أفريقيا التطورات في لبنان وغزة وخفض التصعيد
كجوك: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه
الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز
إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل
المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة
برلمان

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة

معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة ؛ مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة  "إندوراما" وشركة فوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من المهندس/ محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، و موكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة "إندوراما".

 وتأتي هذه الشراكة بين شركة "إندوراما" العالمية من خلال شركتها التابعة “إندوراما هولدينغز بي. في.” ومقرها هولندا، وشركة فوسفات مصر، بهدف التعاون لإنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا للمرحلة الأولى منه، وذلك بتكلفة استثمارية لهذه المرحلة تصل إلى 525 مليون دولار، وتشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومجموعة من المنتجات المرتبطة عالية الجودة، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.

وفي هذا السياق، صرح  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكيماوية المعتمدة على الخامات التعدينية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، خاصة في ظل التعاون مع شركة عالمية بحجم “إندوراما”، فضلًا عن دعم توجه الهيئة نحو جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

عيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ترشيحاتنا

عزاء والد محمود حمدان

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن

ما الأطعمة المساعدة على حرق دهون البطن؟

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار

طريقة عمل التورلي باللحمة والخضار في الفرن.. شهية ومغذية

بالصور

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد