محافظ الوادي الجديد تفتتح مركز الخدمة التموينية المطور بقرية القصر بالداخلة

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مركز الخدمة التموينية المطور بقرية القصر بمركز الداخلة، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفي مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعدد من القيادات المعنية.

واستعرضت المحافظ تجهيزات المركز الخدمي المكون من طابقين بتكلفة إجمالية بلغت ١٢.٢ مليون جنيه، و يضم منفذ بيع تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية و مركز خدمة تموينية مطور يعمل بنظام الشباك الواحد، تم تجهيزه بأحدث التقنيات والخدمات اللازمة لضمان تكامل الخدمات بموقع العمل.

وأكّدت مجدى، أن هذه المراكز تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التموينية، مشددةً على الاستغلال الأمثل لكافة الامكانيات المتاحة وانضباط سير العمل وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر،مثمنةً جهود الجهات المنفذة والتنسيق القائم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.