ترشيد الاستهلاك يؤتي ثماره .. الكهرباء تعلن وفرًا كبيرًا وخطة مستمرة لإدارة الطاقة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، أسهمت في خفض معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

خطة الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» عبر قناة الحياة، أن قرار الغلق كان يُطبق عند الساعة التاسعة مساءً، على أن يتم مدّ العمل به حتى الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية الشهر الجاري، في إطار خطة الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية تطورات الاستهلاك لتقييم تأثير هذه الإجراءات، لافتًا إلى أن النتائج الأولية التي تم عرضها مؤخرًا على وزير الكهرباء كشفت عن تحقيق وفر يُقدَّر بنحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط.

المتابعة المستمرة وتقييم الأداء

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تعتمد على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، مع التأكيد على توافر الطاقة لكافة الاستخدامات، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين.

