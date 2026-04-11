إزالة أكشاك عشوائية تُستخدم في أنشطة فرز مخالفة بمدينة 6 أكتوبر..صور

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، انه تم التعامل الفوري مع إحدى بؤر الفرز العشوائي بعد ورود شكاوى من السكان.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وتم تنفيذ حملة استهدفت المنطقة الواقعة بجوار سور مدرسة مبارك كول الصناعية بالحي الحادي عشر، المجاورة السابعة، والتي تبين استغلالها من قبل النباشين في إقامة أكشاك متهالكة تُستخدم كمخازن لأنشطة الفرز، وبشكل بعيد عن أعين المتابعة.

وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الأكشاك المخالفة بالكامل، ورفع المخلفات وإخلاء الموقع، إلى جانب التعامل مع نقطة فرز بالحي الثاني عشر (مجموعة 5)، وإعادة الانضباط للمكان.

وأكدت قيادات الجهاز استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي محاولات لإعادة هذه الأنشطة، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية ضد المخالفين، حفاظًا على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، قائلًا:

“حملات الإشغالات تعمل ليلًا ونهارًا دون توقف، ولن نسمح بعودة النباشين أو أي أنشطة فرز عشوائي مرة أخرى. هناك تعليمات واضحة بالتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفة، حفاظًا على نظافة المدينة وسلامة المواطنين.