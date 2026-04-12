الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إيهما تفضل .. سكودا اوكتافيا A8 إم كيا كي 4 موديل 2026

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سكودا اوكتافيا A8 و كيا كي 4 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد كيا كي 4 موديل 2026

تأتى سيارة كيا كي 4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1435 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا كي 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 264 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 499 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

أبعاد سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تتوافر سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4689 مم، وعرض 1829 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2686 مم .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تستمد سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها خزان وقود عه 45 لتر، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

