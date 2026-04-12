رياضة

مؤتمر صحفي في الاتحاد السكندري لإعلان الجهاز الفني لـ ميلود حمدى

عبدالله هشام

ينظم نادى الاتحاد السكندري مؤتمراً صحفياً اليوم، الأحد، لإعلان تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة استعداداً للمرحلة المقبلة بعد رحيل المدرب تامر مصطفى.

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع المدير الفنى ميلود حمدى الذى يحمل الجنسيتين  الجزائرية والفرنسية  لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالى، مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم إضافى بالتنسيق الكامل مع عبد الظاهر السقا المشرف العام على فريق الكرة .

جاء قرار مجلس الإدارة بالإجماع تقديراً لما يمتلكه "ميلود" من خبرات تدريبية واسعة، حيث سبق له قيادة عدد من الأندية الكبرى في الوطن العربي وأفريقيا، من بينها النادى الإسماعيلى ، وهو ما يمنحه خبرة مباشرة بالدوري المصرى ، إلى جانب تدريبه لنادي يانجا التنزاني، اتحاد العاصمة الجزائري ، ونهضة بركان المغربى ، وحقق المدير الفني الجديد العديد من الإنجازات أبرزها :

( التتويج بلقب الدوري التنزاني عام 2025 _ الفوز بكأس تنزانيا عام 2025_ الفوز بلقب الدوري الجزائري

عام 2016 _ الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2016/2015 (كوصيف للبطل )

وينضم إلى الجهاز الفني المعاون كل من :

•  أيمن عبد العزيز

مدرباً عاماً

• التونسى أيمن حبيبى

مساعد مدرب ومعد بدنى

•  أسامة عبد الكريم

مدرباً لحراس المرمى

مع استمرار باقى عناصر الجهاز الفني والإداري والطبى الحالى حتى نهاية الموسم.

نادى الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري تامر مصطفى الاتحاد فريق الاتحاد السكندري

