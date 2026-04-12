وزير التموين يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

توجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال الزيارة، أعرب الوزير عن خالص تهانيه لقداسة البابا ولجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله أن يعيدها على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، وأن تظل روح المحبة والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري نموذجًا فريدًا في التعايش والوحدة الوطنية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأعياد الدينية تمثل فرصة متجددة لتعميق قيم التآخي والتراحم بين أبناء الوطن، وتعكس متانة العلاقات التاريخية التي تجمع المصريين على اختلاف انتماءاتهم، مشددًا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تحرص على مشاركة المواطنين في مختلف مناسباتهم، بما يعزز من وحدة الصف الوطني.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسواق خلال فترة الأعياد، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، واستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، لمتابعة الموقف التمويني أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستقرار.