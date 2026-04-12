بدلا من تكوينها.. إصلاح 4 سيارات نظافة بكفر الشيخ بـ2.6 مليون جنيه| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال الصيانة لـ4 سيارات نظافة متوقفة حمولة 20 طنا بمدينة دسوق، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.6 مليون جنيه، بإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، في إطار الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن إعادة تشغيل هذه السيارات تأتي ضمن خطة ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة منظومة النظافة، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة بتكلفة 2.6 مليون جنيه فقط، مقابل قيمة سوقية تصل إلى 32 مليون جنيه، وهو ما يعكس جدوى إعادة تأهيل الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى استمرار دعم منظومة النظافة ورفع كفاءتها من خلال الصيانة الدورية للمعدات والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يضمن استمرارية تشغيل المعدات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا في مختلف المراكز والمدن.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للمعدات لتجنب توقفها، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لإصلاح وصيانة المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات العاملة.