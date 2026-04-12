نقابة الاتصالات تطلق حملة "طفيها... تحميها" لتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة

أطلقت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات حملة توعوية جديدة لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار "طفيها... تحميها"، في إطار دورها المجتمعي ودعمها لتوجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ على الطاقة.

وتهدف الحملة إلى رفع وعي العاملين بقطاع الاتصالات بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، سواء في بيئة العمل أو المنازل، من خلال تبني سلوكيات بسيطة تسهم في تقليل الفاقد وتحقيق كفاءة الاستخدام، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي واستدامة الموارد.

وتتضمن الحملة تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وإنتاج مواد إعلامية سيتم نشرها عبر مختلف المنصات، إلى جانب تنظيم لقاءات ميدانية داخل مواقع العمل لتوضيح أهمية إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، وترشيد استهلاك الإضاءة والتكييف.

وفي هذا السياق، أكد محمد حنفي، رئيس النقابة، أن إطلاق الحملة يأتي في توقيت مهم يتطلب تكاتف الجهود لنشر ثقافة الترشيد، مشيرًا إلى أن الممارسات اليومية البسيطة يمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا في الحفاظ على الطاقة.

وأضاف أن النقابة تستهدف ترسيخ سلوك واعٍ لدى العاملين بالقطاع باعتبارهم نموذجًا يُحتذى به، مؤكدًا أن ترشيد الطاقة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها التحديات الراهنة لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

من جانبه، أوضح بلال قنديل، رئيس المركز الإعلامي بالنقابة، أن الحملة ستُنفذ وفق خطة إعلامية متكاملة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العاملين، عبر محتوى مبسط وجذاب يعكس أهمية الترشيد في الحياة اليومية.

وأشار إلى أن المركز الإعلامي سيعمل على توظيف مختلف الوسائل الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إنتاج مواد مرئية ومسموعة، لدعم أهداف الحملة وتعزيز السلوكيات الإيجابية نحو استهلاك أكثر وعيًا ومسؤولية.

وأكدت النقابة استمرارها في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء وعي حقيقي لدى المواطنين، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة ورؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.