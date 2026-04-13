قبل ما تاكلها.. تحذير مهم لعشاق التونة.. فئات ممنوعة من تناولها

تعد التونة من أكثر أنواع الأسماك انتشار و إقبالا بالأخص خلال الأحتفال بشم النسيم، تحتوي التونة على بعض الفوائد الغذائية مهمة، أبرزها غناها بأحماض أوميجا 3 التي تساهم في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

قال الدكتور أحمد حمدي، طبيب بيطري متخصص في سلامة الغذاء، مدير عام بالطب البيطري، رغم هذه الفوائد، لكن لا يجب الإفراط في تناول التونة، خاصة المعلبة، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الزئبق، وهو عنصر سام قد يؤثر على الجهاز العصبي عند استهلاكه بكميات كبيرة.

ينصح الدكتور أحمد حمدي، بعدم تقديم التونة للأطفال في سن مبكر، كما تمنع الحوامل والمرضعات من تناولها، لما قد تسببه من أضرار محتملة على صحة الجنين والرضيع، خاصة فيما يتعلق بتطور الجهاز العصبي لأنها تحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

أكد أن تحتوي بعض أنواع التونة المعلبة على نسب عالية من الصوديوم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك يفضل اختيار الأنواع قليلة الصوديوم أو المحفوظة في الماء.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" أن الحد الآمن لتناول التونة لا يتجاوز علبتين أسبوعيا، أي ما يعادل نحو كوب ونصف، لتجنب أي آثار جانبية محتملة مع الحفاظ على الاستفادة من قيمتها الغذائية.