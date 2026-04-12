الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

قبل ما تلونه.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق؟

بيض شم النسيم
هاجر هانئ

البيض المسلوق من الأكلات التي يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص خلال الأحتفال بـ شم النسيم ، وذلك بعد قيام الأطفال بتلوينه، فهي من مظاهر البهجة في هذا اليوم.

فوائد تناول البيض المسلوق 

 

- جرعة بروتين إضافية
البيض غني بالبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة (اللبنات الأساسية لبناء البروتين)، البروتين ضروري لبناء العضلات والعظام والجلد والحفاظ عليها.

و توفر بيضة كبيرة واحدة حوالي ٦.٣ غرام من البروتين، منها ٣.٦ غرام في بياض البيض.

وتعتمد الاحتياجات اليومية من البروتين على عدد من العوامل، بما في ذلك العمر والجنس والوزن ومستوى النشاط البدني.

ولكن بشكل عام، توصي الإرشادات الغذائية بأن يحصل البالغون الأمريكيون على حوالي ١.٢-١.٦ جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

- فوائد محتملة لفقدان الوزن
تحتوي البيضة الكبيرة على ٧٢ سعرة حرارية فقط.إضافةً إلى ذلك، يُعزز محتوى البروتين في البيض عملية الهضم البطيئة، مما قد يُساعد الأشخاص على تناول كميات أقل من الطعام والتحكم في وزنهم.

وجدت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يُعانون من السمنة وزيادة الوزن يميلون إلى تناول سعرات حرارية أقل في وجبة الغداء عند تناولهم بيضتين على الإفطار مقارنةً بتناول حبوب الإفطار.

كما أن للبيض مؤشرًا جلايسيميًا منخفضًا، لذا فهو لا يُسبب ارتفاعًا مفاجئًا في نسبة السكر في الدم. وهذا قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، حيث وجدت دراسة أن تناول البيض لمدة ١٢ أسبوعًا يُقلل من وزن الجسم ومحيط الخصر ونسبة الدهون في الجسم لدى المصابين بهذا المرض.

-عظام أقوى
يُعد فيتامين د ضروريًا لنمو العظام والحفاظ عليها؛ يُساعد تناول كميات كافية من فيتامين د على الوقاية من هشاشة العظام، وهي حالة ضعف العظام المرتبطة بالتقدم في السن.

تحتوي بيضة كبيرة واحدة على 8% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د للبالغين دون سن 70 عامًا. وتشير الأبحاث إلى أن تناول 7-12 بيضة أسبوعيًا يُساعد على تخفيف نقص فيتامين د الذي يُعاني منه الأشخاص خلال فصل الشتاء.

- إمكانية تحسين مستويات الكوليسترول
يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي، إذ تحتوي البيضة الكبيرة الواحدة على ٢٠٧ ملليجرامات. وقد دار جدل واسع النطاق وأُجريت العديد من الأبحاث حول ما إذا كان الكوليسترول الغذائي ضارًا، ففي النهاية، عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الدم، يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ومع ذلك، خلصت أبحاث حديثة إلى أن استهلاك الكوليسترول الغذائي له تأثير أقل على مستويات الكوليسترول في الدم مما كان يُعتقد سابقًا.

بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء، لا يبدو أن للبيض تأثيرًا سلبيًا على مستويات الكوليسترول.في إحدى الدراسات القديمة، أدى الجمع بين ممارسة الرياضة وتناول بيضتين يوميًا لمدة ١٢ أسبوعًا إلى تحسين مستويات الدهون الثلاثية (دهون الدم) لدى البالغين.

-حماية البصر
يُعدّ البيض مصدراً جيداً لفيتامين أ، وهو ضروري لوظائف العين والبصر. تساعد بيضة واحدة البالغين على الحصول على ١٠٪ أو ١٣٪ من الكمية اليومية الموصى بها، وذلك حسب الجنس.

في إحدى الدراسات، كان المشاركون الذين أفادوا بتناول ٢-٤ بيضات أسبوعياً أقل عرضةً للإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) على مدى ١٥ عاماً. التنكس البقعي المرتبط بالعمر هو حالة مزمنة تصيب العين، وقد تؤدي إلى فقدان الرؤية الواضحة والدقيقة لدى كبار السن.
يُمكن أن يُساهم تناول عدة بيضات بشكلٍ كبير في تلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين أ، ولكن من الحكمة أيضًا إثراء نظامك الغذائي بأطعمة غنية بفيتامين أ، مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والجزر.

- دعم وظائف الدماغ
تحتوي بيضة كبيرة واحدة على 169 ملليجرامًا من الكولين، أي ما يُعادل 31% تقريبًا من القيمة اليومية المُوصى بها. يُعد هذا العنصر الغذائي ضروريًا لبنية الخلايا وإنتاج الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي يدعم الذاكرة والمزاج ووظائف أخرى للجهاز العصبي والدماغ

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البيض باعتدال (3.5-7 بيضات أسبوعيًا) يرتبط بتحسين الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك، لا تزال هناك 

المصدر: health

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

أحمد بلال: الأهلي يعاني من سوء توفيق ومشاكل فنية وغياب اللعب الجماعي

مندوب مصر الأسبق بالأمم المتحدة: المفاوضات الأمريكية - الإيرانية عبثية

برلماني: سيستم التأمينات معطل للشهر الرابع ولا يوجد جدول زمني للحل

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

