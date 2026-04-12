مصطفى عنبة يثير القلق بصورة من داخل المستشفى

أثار مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى عنبة حالة من الجدل والقلق بين متابعيه، بعد أن نشر صورة عبر خاصية “القصص” على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام».

وظهر عنبة داخل أحد المستشفيات، مستلقيًا على سرير طبي، واضعًا قناع أكسجين، واكتفى بالتعليق: “يا رب أنت الشافي”، ما دفع جمهوره للتساؤل عن تطورات حالته الصحية.

ويأتي ذلك بعد أزمة صحية سابقة كان قد تعرض لها في يناير الماضي، حيث أعلن حينها دخوله المستشفى دون الكشف عن تفاصيل حالته.

وعلى صعيد آخر، كان عنبة قد طرح مؤخرًا ألبومًا بعنوان “مهرجان القاهرة”، تعاون خلاله مع عدد من الفنانين، من بينهم فريق “بلاك تيما”، والمطربة رحمة محسن، إلى جانب نجوم الراب فيلكس والسادات وأحمد سانتا.