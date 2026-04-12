طبيب: الفسيخ الملوث قد يسبب الوفاة وضرورة تناوله من مصادر موثوقة

أكد الدكتور خالد جودت، أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن تناول الفسيخ إذا كان ملوثًا ببكتيريا ضارة قد يشكل خطرًا صحيًا بالغًا، قد يصل في بعض الحالات إلى الوفاة، مؤكدًا أهمية شراء هذه المنتجات من مصادر موثوقة.

وقال خالد جودت، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كلًا من الفسيخ والرنجة قد يحملان مخاطر صحية حال سوء التخزين أو التحضير، ما يستدعي الحذر الشديد عند تناولهما.

وأضاف أن المرضى الذين خضعوا لعمليات تكميم المعدة يمكنهم تناول هذه الأطعمة، ولكن بكميات محدودة جدًا وتحت ضوابط غذائية دقيقة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تساعد المرضى على الوصول إلى الوزن المثالي مع ضرورة الالتزام بنمط غذائي صحي بعد الجراحة.

