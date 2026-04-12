شتوتغارت يتفوق على هامبورغ ويصعد إلى المركز الثالث بالدوري الألماني

ألحق شتوتغارت هزيمة قاسية بضيفه هامبورغ 4-0 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، ليتخطى لايبتسيغ في المركز الثالث ويعزّز موقعه في معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

وتناوب على تسجيل رباعية شتوتغارت كل من أنجيلو ستيلر (21) وكريس فوريخ (32) وماكسيميليان ميتيلشتايت (56) والمغربي بلال الخنوس (86).

وسجّل الخنوس هدفه الأول منذ ان أتم ناديه صفقة انتقاله من ليستر سيتي الإنكليزي على سبيل الإعارة إلى صفقة دائمة.

وأهدر شتوتغارت أيضا ركلة جزاء عن طريق المهاجم الدولي دينيز أونداف في الشوط الثاني.

وتقدم شتوتغارت بطل مسابقة كأس ألمانيا الموسم الماضي إلى المركز الثالث برصيد 56 نقطة وبفارق الأهداف عن لايبتسيغ، علماً أن أصحاب المراكز الأربعة الاولى يتأهلون إلى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.

في المقابل، تجمّد رصيد هامبورغ عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.