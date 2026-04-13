إطلاق النسخة الأولى من مبادرة أنامل خضراء بدمياط



شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بالكوبرى التاريخى، بفاعليات إطلاق النسخة الأولى من مبادرة " أنامل خضراء Green Hands Initiative " ، والتى نظمتها أكاديمية روبوتس كاسل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتور على خليفة مدير الأكاديمية و الدكتورة رحاب البراشى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم و الدكتور طارق الزكى نقيب أطباء الأسنان و الدكتور خالد النجدى نقيب الصيادلة و الدكتور فريد مراد نقيب الأطباء البيطرين .

تم استهلال الفاعلية ،، بتفقد " محافظ دمياط " معرض المشروعات المبتكرة ، حيث حرص على التواصل مع الطلاب للتعرف عن قرب على مشروعاتهم ، واشاد " المحافظ " بالرؤى العلمية المبتكرة لهذه المشروعات، والتى تعكس الموهبة والقدرات المتميزة لدى الطلاب

أعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن سعادته بمشاركته بفاعلية إطلاق هذه المبادرة الواعدة التى تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية ، لترسيخ دور العلم والتكنولوجيا لخدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأضاف أن ما نشهده اليوم من إطلاق للنسخة الأولى للمبادرة بمشاركة نحو ١٠٠ مشروع مبتكر ، من خلال ١٠٠ فريق يضم نحو ٢٥٠ طالب وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية، يعكس حجم الجهد المبذول، حيث أنه يتجاوز كونه فاعلية محلية، فجاء حاملاً طابع وطنى يعزز من مكانة دمياط خريطة الابتكار التكنولوجي والبيئى ويدعم جهود المحافظة بهذا المجال .

كما أشار " المحافظ " الى أن توظيف مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الذكية والطاقة النظيفة وتحليل البيانات البيئية ، بمشروعات تخدم المجتمع وتعمل على مواجهة التحديات البيئية، يعكس مدى الوعى الحقيقى للنشء والشباب بقضايا وطنهم كما أنه يعكس قدرتهم على تحويل المعرفة إلى تطبيق عملى مؤثر .

فيما وقد أكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن محافظة دمياط حريصه كل الحرص على دعم كافة المبادرات الجادة التى تسهم فى بناء الإنسان المصرى، وتعزيز الوعى البيئى والتكنولوجي لدى الأجيال الجديدة وابراز دمياط كمحافظة رائدة بمجالات الابتكار والاستدامة وحاضنة المواهب والمبدعين .

كما ثمن الجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم و الأكاديمية لتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى والعلمى للمبادرة وخروجها بالصورة التى تليق بمحافظة دمياط وأيضًا الجهود المبذولة لتحفيز الطلاب على خوض تجارب الابتكار والمنافسة .

وتوجه " المحافظ " بالشكر الى جميع القائمين على المبادرة واعرب عن خالص امنياتى بأن تكون هذه النسخة نواة لانطلاق مؤتمر دمياط السنوى للتكنولوجيا والبيئة ، بما يعزز محاور الريادة التنموية.

فيما وقد تسلم " محافظ دمياط " ونائبه درع الأكاديمية تقديرًا لدعمهما البالغ لاقامة النسخة الأولى من المبادرة ودعمهما للاستراتيجيات التنموية والعلمية.