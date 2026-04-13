قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه

أ ش أ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية بالدولة، إيمانا بالدور الهام للإعلام في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث، ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناول وسائل الإعلام لمختلف القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن.. مشددا على دور القنوات التلفزيونية والإذاعية في نشر التنويهات التوعوية باعتبارها أحد أهم أدوات إيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

من جهته، أكد المسلماني على الأهمية الكبيرة لملف المياه، والدور الذي يقوم به الإعلام في تقديم محتوى هادف وعرض معلومات مفيدة تخدم الوطن.. مشيرا إلى مشاركة القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام في كافة المجهودات التوعوية التي تقوم بها الوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت حملة "على القد" خلال فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية كريمة من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، وهي وزارات (التربية والتعليم - الأوقاف - الثقافة - الزراعة - النقل - البيئة)، ومؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تطبيقًا لمفهوم العمل المتكامل بين مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامة لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

كما تم التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تعقدها هذه الجهات بمختلف المحافظات، والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والدروس الدينية، حيث قامت الوزارة بعقد ندوات لتدريب السادة أئمة وزارة الأوقاف والسادة واعظي الأزهر الشريف، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الري في هذه الندوات.

كما تم التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة في الحملة، لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه، والتي سيساهم علماء وزارة الأوقاف في توجيهها لأهالي القرى والمزارعين وأعضاء الروابط، مع توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الري.

وتم أيضا إطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعوية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والاستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المؤسسات الوطنية بالدولة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استخدام المياه أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

