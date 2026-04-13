معرض شلاتين للكتاب.. خطوة لتعزيز الوعي الثقافي في المناطق الحدودية

أكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الثالثة من معرض شلاتين للكتاب تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة المصرية لنشر الوعي الثقافي وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة في المناطق الحدودية والنائية.

وأوضح خالد أبو الليل، خلال مداخلة له علي القناة الأولي، أن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة من مختلف قطاعات الوزارة، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية، ما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بهذه المنطقة، ويعزز من دور المعرض كمنصة ثقافية متكاملة تخدم أهالي شلاتين.



وأضاف القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن المعرض لا يقتصر على توفير الكتب بأسعار مخفضة، بل يشمل أيضًا إهداءات ثقافية ومبادرات لدعم القراءة، مؤكدًا أن الهدف هو ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الفعاليات المصاحبة للمعرض تتضمن أنشطة ثقافية متنوعة، إلى جانب دعم الصناعات والحرف التقليدية، بما يساهم في إبراز الهوية الثقافية لأهالي شلاتين وخلق فرص اقتصادية لهم.



وأكد خالد أبو الليل، أن المعرض يُقام خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل، مع إتاحة الدخول والأنشطة مجانًا للجمهور، فيما تُقدم الكتب بخصومات تصل إلى 25%، إلى جانب مبادرات مثل “مكتبة لكل بيت” التي توفر مجموعة من الكتب بأسعار رمزية.



وشدد أبو الليل، على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تحويل كل محافظة إلى مركز إشعاع ثقافي، من خلال نقل الفعاليات الثقافية خارج العاصمة، خاصة إلى المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر في هذا المجال.

