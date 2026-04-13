الجبهة الداخلية.. صمام أمان مصر في وقت الحروب الإقليمية والأزمات الدولية

في ظل إقليم شديد الاضطراب، لم يعد الحديث عن تماسك الجبهة الداخلية في مصر مجرد شعار سياسي أو خطاب تعبوي، بل ضرورة أمن قومي وحالة واقعية قائمة أثبتت حضورها وفعاليتها في قدرة الدولة على تجاوز الأزمات، وصمام الأمان الحقيقي في مواجهة الموجات المتلاحقة من الأزمات الدولية التي تعيد تشكيل العالم، وتفرض ضغوطًا مباشرة على الداخل المصري اقتصاديًا واجتماعيا.

وتقف مصر اليوم في قلب إقليم مشتعل، تضربها التحديات من كل حدب وصوب، ففي الغرب الأزمة الليبية وما آلت إليه الأوضاع هناك في ظل تعدد القوى الدولية المتداخلة في تلك الأزمة، وفي الجنوب تبرز الأزمة السودانية وما تشهده من تداخل قوى إقليمية تسعى للمزيد من تقسيم السودان، وفي الشمال الشرقى يبقى الخطر الوجودي بمحاولات مستمرة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

أما في المحيط الدولي فإن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقطاب والصدام، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وصولا إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وما سببته من عدوان إيراني على دول الخليج والأردن والعراق بما انعكس من تهديدات لأسواق الطاقة والممرات البحرية.

وبينما تتصاعد التحديات الإقليمية والدولية حول مصر، فإن الخطر لا يقتصر فقط على تداعيات الحروب والصراعات في الخارج، بل يمتد إلى جبهة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في التحديات الداخلية المرتبطة بحرب الوعي ومحاولات استهداف الاستقرار من الداخل، فمع كل أزمة إقليمية، تنشط حملات التشكيك وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته، وتتصاعد محاولات ضرب العلاقة الطبيعية بين الشعب والقيادة عبر رسائل ممنهجة تُضخ بشكل يومي، مستغلة الضغوط الاقتصادية والظروف المعيشية لإثارة الإحباط وتوسيع فجوة الثقة.

وتزداد خطورة هذه الحرب الناعمة مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت لدى بعض الأطراف إلى ساحة مفتوحة لترويج الشائعات وبث خطاب الكراهية وتزييف الحقائق، خاصة عبر نشر محتوى غير أخلاقي أو هابط يستهدف ضرب منظومة القيم المجتمعية وإضعاف التماسك الوطني.

وفي ظل هذا المشهد، تلعب وسائل الإعلام المعادية دورًا مباشرًا في إعادة تدوير الأكاذيب وتضخيم السلبيات وتجاهل الحقائق، بما يخلق حالة من التشويش المتعمد على الرأي العام.

ووسط كل هذه التحديات، تصبح الجبهة الداخلية المصرية هي خط الدفاع الأول، وأداة الدولة الأساسية لحماية الاستقرار وضمان استمرار التنمية وعدم الانزلاق إلى حالة إنهاك مجتمعي أو تشتيت للقدرات، حيث وضعت التوترات الدولية والإقليمية الدولة المصرية في مواجهة أزمات عالمية متداخلة.

وتتأكد أهمية الوعي الوطني باعتباره خط الدفاع الأول، لأن الدولة لا تواجه فقط تحديات الاقتصاد والطاقة والأمن الإقليمي، بل تواجه أيضًا معركة داخلية أخطر، عنوانها حماية العقل الجمعي للمصريين من التضليل والاستقطاب، وترسيخ ثقافة التمييز بين النقد المسؤول وبين محاولات الهدم المتعمد، بما يضمن بقاء الجبهة الداخلية متماسكة وقادرة على الصمود أمام الضغوط المتلاحقة.

فالحرب الروسية الأوكرانية، على سبيل المثال، لم تكن مجرد مواجهة عسكرية على حدود أوروبا، بل تحولت سريعًا إلى أزمة دولية ممتدة ضربت أسواق الغذاء والطاقة، وأحدثت ارتباكًا واسعًا في سلاسل الإمداد العالمية، ودفعت الأسعار إلى مستويات قياسية، في ظل نقص المعروض وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين.

وانعكست هذه التداعيات بصورة مباشرة على الدول المستوردة للحبوب والوقود، وفي مقدمتها مصر، التي وجدت نفسها أمام ارتفاعات حادة في أسعار القمح والذرة والزيوت، إلى جانب تضاعف تكلفة الشحن البحري والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في فاتورة الاستيراد، ورفع أعباء الدعم الحكومي، وفرض ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة للدولة.

ومع انتقال تأثير الأزمة إلى الداخل، ظهرت تداعياتها بوضوح في الأسواق المحلية عبر ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة تكلفة الإنتاج والنقل، ما خلق تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا متشابكًا، وجعل الحفاظ على استقرار السوق وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية قضية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، في ظل عالم باتت أزماته الخارجية تنتقل إلى الداخل بسرعة أكبر وبأثر أشد.

أما الحرب على غزة، فقد جاءت بوصفها أحد أكثر الملفات الإقليمية حساسية وتعقيدًا، وحملت منذ لحظاتها الأولى أبعادًا تتجاوز حدود المواجهة العسكرية داخل القطاع، لتتحول إلى اختبار مباشر للدولة المصرية، سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا، في ظل تشابك الجغرافيا مع التاريخ، وارتباط الأمن الحدودي لمصر بتطورات المشهد في القطاع بصورة لا يمكن فصلها.

فلم تكن الحرب مجرد صراع عسكري تقليدي على أطراف الإقليم، بل اتسمت منذ بدايتها بارتدادات استراتيجية عميقة، ارتبطت بمحاولات إعادة تشكيل الواقع الديموغرافي داخل غزة، وما صاحبها من طرح سيناريوهات تتعلق بتهجير السكان الفلسطينيين نحو الحدود المصرية في سيناء، تحت ذرائع أمنية مرتبطة بإعادة ترتيب الوضع داخل القطاع، وهو ما مثّل في جوهره تهديدًا مباشرًا لمحددات الأمن القومي المصري، ومحاولة نقل الأزمة من داخل الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.

وفي هذا السياق، تحركت الدولة المصرية منذ اللحظات الأولى للحرب وفق رؤية واضحة تقوم على رفض أي محاولات لتفريغ قطاع غزة من سكانه أو تصدير الأزمة إلى الأراضي المصرية، مع التأكيد على ثبات الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، ليس فقط من منطلق سياسي، بل باعتبارها قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي المصري واستقرار الإقليم بأكمله.

كما لعبت مصر دورًا محوريًا في إدارة المسار الإنساني للأزمة، من خلال فتح قنوات إدخال المساعدات، والتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء تداعيات الحرب، والعمل على منع انهيار كامل للوضع الإنساني داخل القطاع، في ظل ضغط دولي متصاعد وتعقيدات ميدانية شديدة الصعوبة.

ومع استمرار العمليات العسكرية، برزت محاولات متكررة لإعادة طرح سيناريو التهجير كأحد الخيارات غير المعلنة، وهو ما واجهته القاهرة برفض قاطع وتحركات دبلوماسية نشطة على مختلف المستويات، مدعومة بموقف إقليمي ودولي متنامٍ يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، أو تحميلها تبعات الصراع.

وكشفت هذه الحرب، في أحد أبعادها، عن حساسية الجبهة الحدودية الشرقية لمصر، وارتباطها المباشر بمفهوم الأمن القومي الشامل، حيث لم تعد التهديدات تقاس فقط بالتحركات العسكرية التقليدية، بل باتت تشمل محاولات فرض وقائع سكانية وسياسية جديدة على الأرض، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الدولة المصرية داخليًا.

أما التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما يرتبط به من توتر شديد في الإقليم، فقد ألقى بظلاله الثقيلة على واحدة من أكثر النقاط حساسية في العالم، وهي منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز.

هذا التوتر لم يظل محصورًا في إطار المواجهة السياسية أو العسكرية، بل سرعان ما انعكس على أسواق الطاقة العالمية، مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات أو استهداف خطوط الملاحة، وهو ما دفع أسعار النفط والغاز إلى موجات من التذبذب والارتفاع، بالتوازي مع زيادة تكاليف التأمين على الشحن البحري، وارتفاع تكلفة نقل السلع والطاقة عبر المسارات الدولية.

وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تظهر انعكاسات مباشرة على دول العالم، حيث يؤدي أي ارتفاع في أسعار النفط إلى زيادة أعباء فاتورة الاستيراد، ورفع تكلفة تشغيل قطاعات حيوية مثل الكهرباء والصناعة والنقل، بما ينعكس في النهاية على مستويات الأسعار داخل السوق المحلي، ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة.

كما أن اضطراب سلاسل الإمداد في ممرات التجارة الدولية، خاصة في ظل التهديدات المتكررة للملاحة في الخليج ومضيق هرمز، يضيف عنصرًا إضافيًا من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، ويؤثر على استقرار تدفقات التجارة، ويجعل التخطيط الاقتصادي أكثر تعقيدًا للدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية.

ومع اتساع دائرة التوتر، تصبح المخاوف مرتبطة ليس فقط بارتفاع الأسعار، بل بإمكانية حدوث صدمات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يضع ضغوطًا مضاعفة على الاقتصادات الناشئة، التي تواجه بالفعل تحديات في توفير العملة الصعبة، وضبط معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية.

وفي هذا السياق، يبرز التأثير على مصر في صورة موجات تضخم مستوردة، وضغوط على تكاليف الإنتاج والنقل، بما يعكس كيف أن أزمات الإقليم لم تعد بعيدة جغرافيًا أو اقتصاديًا، بل أصبحت جزءًا من المعادلة اليومية للأسواق الداخلية، وواحدة من أهم محددات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتعليقا على الوضع الراهن إقيليما ودوليا.. يقول اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي إن تماسك الجبهة الداخلية يمثل "صمام الأمان الحقيقي" للدولة المصرية في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متلاحقة، مشددًا على أن طبيعة الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على المواجهات العسكرية المباشرة بقدر ما تستهدف إسقاط المجتمعات من الداخل.

وقال اللواء سمير فرج، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر أصبحت تواجه ما يعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، وهي حروب تقوم على التشكيك وزعزعة الاستقرار وبث الشائعات وإضعاف الثقة بين المواطن والدولة، بدلًا من الحروب التقليدية التي كانت تعتمد على "دبابة أمام دبابة" أو "مدفع أمام مدفع".

وأوضح أن التجربة المصرية عقب نكسة عام 1967 قدمت نموذجًا واضحًا لأهمية الجبهة الداخلية، لافتًا إلى أن مصر لم تسقط رغم الهزيمة العسكرية، لأن الشعب كان واعيًا ومتماسكًا، ورفض حالة الإحباط، وتمسك بقيادته الوطنية، بما ساعد الدولة على استعادة توازنها واستكمال بناء الجيش وصولًا إلى نصر أكتوبر 1973.

وأضاف أن صمود الجبهة الداخلية خلال تلك الفترة كان أحد أهم أسباب الانتصار، مؤكدًا أنه لم تحدث اضطرابات أو احتجاجات واسعة رغم ما كان يعانيه الوطن لأن الشعب كان مدركًا لطبيعة المرحلة وخطورة التحديات.

وأشار " فرج " إلى أن العقيدة العسكرية الحديثة لدى العديد من دول العالم تؤكد أن إسقاط الدولة يبدأ من إسقاط المجتمع، موضحًا أن الهجوم في الوقت الراهن يتركز بصورة أساسية على الجبهة الداخلية من خلال منصات إعلامية معادية، وفي مقدمتها منصات جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف نشر الأكاذيب وتزييف الوعي وإثارة البلبلة.

وشدد على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية بشكل دائم عبر دعم الوعي الوطني، وتوضيح المفاهيم الصحيحة للمواطنين، ونشر المعلومات الدقيقة، والتصدي السريع للشائعات، مؤكدًا أن "معركة الوعي" أصبحت إحدى أهم معارك الأمن القومي المصري في المرحلة الراهنة.

وشدد اللواء سمير فرج على أن قوة الدولة ترتبط مباشرة بقوة جبهتها الداخلية، قائلًا: "كلما كانت الجبهة الداخلية قوية.. كانت مصر قوية".

من ناحيته.. يرى اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل "حائط الصد القوي" أمام مختلف التهديدات والتحديات التي تواجه الدول، سواء تلك القادمة من داخل الإقليم أو الناتجة عن تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة والعالم.

وقال الحلبي، إن التجارب التي شهدتها بعض الدول خلال السنوات الماضية أثبتت أن تفكك مكونات الدولة وعدم تماسك جبهتها الداخلية يؤدي إلى تضخيم تأثير التحديات والتهديدات، بحيث تصبح أخطر من حجمها الحقيقي نتيجة غياب وحدة الصف الوطني.

وشدد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية على أن تماسك الدولة يرتبط بشكل مباشر بوعي المواطنين، مؤكدا أن الوعي بما يدور داخليا وإقليميا ودوليا يعد حجر الأساس في حماية الجبهة الداخلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن وعي المواطن المصري شهد تطورا متناميا منذ أحداث 25 يناير وحتى الآن، لافتا إلى أن مصر واجهت خلال تلك الفترة تحديات كبرى، من بينها مكافحة الإرهاب، ومحاولات استهداف مؤسسات الدولة، وتداعيات الأزمات الاقتصادية، إلى جانب تأثيرات جائحة كورونا، فضلا عن انعكاسات ما يدور في الإقليم، مؤكدا أن المواطن المصري كان يتمتع بوعي مرتفع مكّنه من التعامل مع تلك التحديات، وهو ما أشاد به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة.

وأكد الحلبي، أن الحفاظ على هذا الوعي وتماسك الجبهة الداخلية يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية، أبرزها استمرار الوعي وعدم توقفه باعتبار أن الأحداث متغيرة ومتلاحقة، وأن يكون هذا الوعي قائما على أسس علمية بعيدا عن العبارات الإنشائية والجمل المرسلة، مع ضرورة أن يتصدر المتخصصون المشهد كل في مجاله.

وحذر اللواء هشام الحلبي من التسليم بكل ما يقال أو يطرح، ومن حسن النية المفرط تجاه بعض الرسائل والأخبار المتداولة، خاصة تلك الصادرة عن جهات خارجية أو عن أشخاص غير متخصصين، مؤكدا أن جزءا كبيرا منها قد يكون غير صحيح أو موجها لخدمة أهداف معينة.