ماكرون يعلن تنظيم مؤتمر دولي حول مضيق هرمز لاستعادة حرية الملاحة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم / الإثنين / ، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا حول مضيق هرمز ، بالتعاون مع المملكة المتحدة، خلال الأيام القليلة المقبلة مع الدول الراغبة في المساهمة ضمن بعثة سلمية متعددة الجنسيات، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.



وأوضح ماكرون - عبر منصة أكس - أن هذه البعثة ستكون "دفاعية بحتة ومستقلة عن الأطراف المتحاربة"، مؤكدا أنها ستنشر قواتها فور سماح الظروف بذلك.



كما دعا الرئيس الفرنسي إلى "بذل كل جهد ممكن"للتوصل سريعا إلى تسوية"قوية ودائمة" للصراع في الشرق الأوسط عبر السبل الدبلوماسية، مشددا على أن هذه التسوية يجب أن تتيح "تزويد المنطقة بإطار قوي يمكن الجميع من العيش في سلام وأمان".



وأشار إلى ضرورة معالجة جميع القضايا الجوهرية وتقديم حلول مستدامة لها، بما في ذلك ما يتعلق بالأنشطة النووية والصاروخية لإيران، إلى جانب الأعمال المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مع أهمية استئناف الملاحة الحرة دون عوائق في مضيق هرمز، وضمان عودة لبنان إلى طريق السلام مع الاحترام الكامل لسيادته وسلامة أراضيه.



وأكد ماكرون أن فرنسا "مستعدة للقيام بدورها الكامل في هذا الصدد، كما دأبت على ذلك منذ اليوم الأول للصراع".