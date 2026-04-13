بالورود والشوكولاتة.. رئيس مدينة جمصة يستقبل الزائرين في يوم شم النسيم

استقبل الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، زوار ومواطني المدينة بالورود والشوكولاتة، احتفالًا بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، وسط أجواء مبهجة سادتها الفرحة وهتافات المواطنين.

فيها تفقد "عبد العاطي "شواطئ المدينة، حيث شملت المرور على شاطئ جمصه السياحي مرورًا بشاطئ مايو السياحي، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على توحيد ألوان الشماسي، والارتقاء بمنظومة الإنقاذ، مع التشديد على وضوح لافتات الأسعار حفاظًا على حقوق المواطنين.

وحرص رئيس المدينة، على توزيع الورود والشوكولاته على المواطنين عند منافذ دخول المدينة، مقدمًا لهم التهنئة بأعياد الربيع وشم النسيم، في مشهد إنساني حضاري لاقى استحسانًا واسعًا من المواطنين، وعكس حالة من السعادة والبهجة بين الحضور.

وأكد رئيس المدينة تفعيل غرف العمليات وفرق الطوارئ لمواجهة أية أعطال في المرافق والخدمات، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وتنفيذ حملات نظافة وتجميل وصيانة شاملة لأعمدة الإضاءة بمختلف أنحاء المدينة، خاصة مناطق تقسيم 15 مايو ومدينة الشيخ زايد.

كما أشار إلى الانتهاء من تجهيز الشواطئ بكامل المعدات ورفع كفاءتها، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف على طول الكورنيش، بما يضمن سلامة وأمن المصطافين.

