أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عودة رحلات الناقل الوطني بين بغداد ودبي مجدداً إلى الأجواء اعتباراً من الخميس المقبل.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم وفقا للوكالة الوطنية العراقية “نينا” أنه يمكن الحجز على الرحلات عبر مكاتب الشركة الرسمية أو من خلال موقع الحجز الإلكتروني بكل سهولة .
الخطوط الجوية العراقية: عودة الرحلات إلى دبي الخميس المقبل
