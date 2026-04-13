الدولي لألعاب الماء يعيد روسيا وبيلاروسيا لبطولاته .. وحسين المسلم يشدد على حيادية الرياضة

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب الماء برئاسة الكابتن حسين المسلم اليوم عن تعديل لوائح مشاركة الرياضيين خلال فترات النزاعات السياسية والحروب، بما يسمح بعودة لاعبي روسيا وبيلاروسيا للمشاركة في بطولات الألعاب المائية بشكل كامل.

وأوضح الاتحاد الدولى في بيان رسمي أن القرار يتضمن السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة تحت أعلام دولهم، مع استخدام النشيد الوطني وارتداء الزي الرسمي لمنتخباتهم، أسوة بباقي الجنسيات المشاركة في المنافسات.

وأشار البيان إلى أن التعديلات الجديدة تلغي القيود السابقة التي كانت مفروضة على مشاركة الرياضيين من البلدين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي كانت تتيح لهم المشاركة بصفة محايدة دون رموز وطنية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الدولى الكابتن حسين المسلم أن المنظمة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في الحفاظ على حياد المنافسات الرياضية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز هذا التوجه بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الرياضيين للتنافس في بيئة عادلة دون تمييز.

وأضاف أن “الأحواض والمياه المفتوحة يجب أن تظل مساحات تجمع الرياضيين من مختلف دول العالم، بعيدًا عن تأثيرات النزاعات السياسية، وبما يرسخ مبادئ العدالة والمساواة في الرياضة .