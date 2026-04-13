محافظ الإسكندرية يكلف نهضة مصر برفع فوري لمخلفات حرم الترام من فيكتوريا

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، رفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ شركة نهضة مصر بسرعة رفع المخلفات من مسار الترام، بدءًا من منطقة فيكتوريا وحتى محطة الرمل، بما يضمن انتظام الحركة، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى الفور، قامت شركة نهضة مصر خلال الأيام الماضية بتنفيذ التكليفات، حيث تم رفع وإزالة كافة المخلفات من حرم الترام بطول المسار المشار إليه، حيث بلغت كمية المخلفات المرفوعة ما يقرب من 200 طن، مع الدفع بالمعدات اللازمة وفرق العمل، بما أسهم في إعادة الانضباط للموقع وتحسين الحالة العامة على امتداد خط الترام.

كما وجّه المحافظ باستمرار أعمال رفع المخلفات من حرم الترام بشكل دوري، لحين اكتمال استلام الشركات المنفذة لمشروع تطوير الترام، مع التأكيد على تنفيذ أسوار مؤقتة لتأمين الحرم أثناء مراحل التنفيذ، بما يضمن سلامة المواطنين، وعدم إلقاء المخلفات داخل حرم الترام بالشكل الذي يعيق الحركة.

وفي إطار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومتابعة حل شكواهم الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة، تؤكد الشركة أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى ومطالب المواطنين الخاصة بالنظافة على مدار 24 ساعة، وهو: 17696، هذا بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء بشركة نهضة مصر، وهي: (03-3624070 - 01227666685 - 03-3603999).