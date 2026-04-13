مصرع سيدة فى مشاجرة بشبرا الخيمة

شهدت عزبة الصعايدة بمدينة شبرا الخيمة، واقعة مأساوية، بعدما تحولت مشادة كلامية لمشاجرة بين عدد من الشباب بسبب خلافات سابقة إلى جريمة دامية، أسفرت عن مصرع سيدة في العقد الرابع من عمرها، إثر إصابتها بطلق ناري استقر بجسدها خلال الأحداث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ورئيس مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام بوصول ربة منزل جثة هامدة ومصابة بطلق ناري.

وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول شاب يدعي "إسلام" وطرف ثان كلا من "إبراهيم"، و"علي" تطورت إلي مشاجرة بالأيدى قام علي إثرها أحد شباب الطرف الثانى بإستخراج سلاح ناري "فرد خرطوش" وإطلاق عيار ناري أستقر في جسد والدة الطرف الأول، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط طرفي المشاجرة وبإرشادهما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني.