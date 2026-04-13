الموسيقى الحية.. الكمان يقتحم عالم الحفلات الحديثة بقوة

أكدت الفنانة هالة كمال، عازفة الكمان، أن العزف بالكمان لم يعد مجرد أداء موسيقي تقليدي، بل أصبح تجربة فنية متكاملة تناسب مختلف الأذواق والأجيال، مشيرة إلى قدرتها على تقديم ألوان موسيقية متنوعة بين الشرقي والغربي، بما يتماشى مع طبيعة كل حفل وجمهوره.

وقالت الفنانة هالة كمال، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن عملها يتركز بشكل كبير في الحفلات والأفراح، لافتة إلى أنها تؤدي دورًا يشبه المطرب من حيث التأثير على الجمهور.

وأكدت أن اختيار الأغاني وطريقة تقديمها وخلق “الفايب” المناسب يُعد العامل الأهم في نجاح أي عرض موسيقي.

وأضافت أن نوع الحفل ومكانه يلعبان دورًا كبيرًا في تحديد طبيعة الأداء، سواء كانت حفلات هادئة أو عروضًا حماسية، موضحة أن الكمان أصبح عنصرًا أساسيًا في العديد من الفعاليات، خاصة الحفلات الخارجية وعلى الشواطئ، وكذلك في المناسبات الخاصة بالشركات.