قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان
ذروتها الخميس بـ37 درجة.. الأرصاد تُحذر من موجة شديدة الحرارة وعواصف ترابية وأمطار رعدية
رابط تتبع الهاتف المفقود عبر النيابة العامة وخطوات البلاغ
محترف نصب.. ضبط أجنبي نصب على مواطن وباع له موبايل غير أصلي
قداسة البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة .. صور
الكنيسة: توافق كامل على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وتفاؤل بقرب إقراره
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق
طلعوا الصيفي.. ذروة الموجة الحارة وموعد تراجع الحرارة
مستجاب.. رمضان عبد المعز يحذر من دعاء الأم على أبنائها
بعد توجيهات الرئيس.. أبرز المقترحات الجدلية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
ترامب: لا حرب مع إيران بل حصار فقط.. ومحادثات مستمرة بشأن الاتفاق النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد وعكته الصحية.. آية عبد الرحمن توجه رسالة دعم لـ حسن المستكاوي

محمد بدران

كشفت الإعلامية وعضو مجلس النواب آية عبد الرحمن عن تعرض الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي لأزمة صحية حادة، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات الماضية.

وكتبت آية عبد الرحمن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسالة مؤثرة، قالت فيها: “أستاذ حسن المستكاوي، أو (أونكل حسن) كما أناديه، عندما التقيت به وجهًا لوجه لأول مرة في حياتي بحكم قرابة زوجي له.. الأستاذ والأب والناقد العظيم، صاحب الكلمات والنصائح الاستثنائية دومًا في حياة كل من يعرفه”.

وأضافت: “الأستاذ يمر الآن بوعكة صحية صعبة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه كل ألم وكل صعب، وأن يعود لنا بقلمه المتفرد وروحه خفيفة الظل ونقده الفارق للقريب قبل البعيد”.

واختتمت رسالتها قائلة: “ألف سلامة على حضرتك يا أستاذ”.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.

هوندا
ارشيفيه
محمد رمضان و Lvbel c5
مياة الشرب بالشرقية
المزيد

المزيد