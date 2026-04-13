بعد وعكته الصحية.. آية عبد الرحمن توجه رسالة دعم لـ حسن المستكاوي

كشفت الإعلامية وعضو مجلس النواب آية عبد الرحمن عن تعرض الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي لأزمة صحية حادة، استدعت خضوعه لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات الماضية.

وكتبت آية عبد الرحمن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رسالة مؤثرة، قالت فيها: “أستاذ حسن المستكاوي، أو (أونكل حسن) كما أناديه، عندما التقيت به وجهًا لوجه لأول مرة في حياتي بحكم قرابة زوجي له.. الأستاذ والأب والناقد العظيم، صاحب الكلمات والنصائح الاستثنائية دومًا في حياة كل من يعرفه”.

وأضافت: “الأستاذ يمر الآن بوعكة صحية صعبة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه كل ألم وكل صعب، وأن يعود لنا بقلمه المتفرد وروحه خفيفة الظل ونقده الفارق للقريب قبل البعيد”.

واختتمت رسالتها قائلة: “ألف سلامة على حضرتك يا أستاذ”.

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.

