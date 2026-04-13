إيهاب عمر: مصر تواصل دورها الإقليمي بقوة وتؤكد أولوية دعم غزة قطاع غزة

أكد إيهاب عمر، الكاتب والباحث السياسي، أن مصر تواصل أداء دورها الإقليمي في عدة ملفات متوازية، مع بقاء دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة في صدارة أولوياتها، رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحديث عن تراجع الدور المصري في ظل انشغالها بملفات إقليمية أخرى غير دقيق، مشيراً إلى استمرار التحركات السياسية والإنسانية، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات وتسهيل الحالات الإنسانية من وإلى غزة. وأضاف أن محاولات تقليص هذا الدور أو استبداله غير واقعية.

كما ربط بين قوة الدولة المصرية تاريخياً وحاضرها، مشيراً إلى رمزية المناسبات الوطنية مثل شم النسيم، وإلى استعادة الدولة لدورها بعد ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن مكانة مصر الإقليمية ثابتة ولا يمكن تجاوزها.