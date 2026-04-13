القبض على شخص يقوم بحركات إستعراضية بدراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بآداء حركات إستعراضية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مالك ورشة لتصليح الدراجات النارية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة خلال عام 2023، وأنه قام ببيع الدراجة النارية الظاهرة بحوزته منذ عام تقريباً، وإعادة نشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.