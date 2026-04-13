محافظ الإسكندرية يزور مستشفى نيل الأمل ويرحب بالأطباء الدوليين

زار المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مستشفى “نيل الأمل” المتخصصة في جراحات أطفال الاختلافات الخلقية بالمجان، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية واللوجيستية، والترحيب بالأطباء القادمين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وإجراء الجراحات المتخصصة.

وفي مستهل الزيارة، رحّب المحافظ بالأطباء الزائرين، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور بيتر كوكو، أحد أبرز أساتذة جراحة المسالك البولية للأطفال في إنجلترا وأمريكا، والذي يمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا، وتُعد هذه زيارته السادسة للمستشفى، حيث أجرى خلالها أكثر من 50 عملية دقيقة للأطفال.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المستشفى تمثل نموذجًا مشرفًا لجهود المجتمع المدني في تقديم خدمات طبية مجانية بجودة عالية، مثمنًا جهود مجلس الأمناء في استقدام خبرات دولية، ومشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية وحرصهم على الدعم النفسي للأطفال وذويهم، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار هذا الدور الإنساني.

وعقب الزيارة، تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة محيط المستشفى، والتي شملت رصف الطرق، وتطوير الأرصفة، وتركيب البلدورات، وإنشاء رامبات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إزالة الإشغالات وتوسعة الشارع لتيسير حركة المرضى والمترددين.

ويُذكر أن مستشفى “نيل الأمل” تضم أكثر من 40 عيادة تخصصية وتأهيلية، و17 برنامجًا جراحيًا، وتقدم خدماتها للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا، حيث تستقبل نحو 300 حالة يوميًا، وأجرت أكثر من 3200 عملية جراحية لقرابة 2700 مريض. كما أطلقت، بالتعاون مع الدكتور بيتر كوكو، برنامجًا متخصصًا لعلاج المثانة المقلوبة، يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، ويخدم حاليًا أكثر من 70 طفلًا، إلى جانب دورات تدريب للأطباء من مختلف الجنسيات.

وشهد الزيارة كل من كرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور محمد عبد الملاك مدير المستشفى، والدكتور بيتر كوكو استاذ المسالك البولية للأطفال والجراحين فى قسم المسالك البوليه فى مستشفى جريت اورموند ستريت ، معهد المسالك البوليه بريطانيا ، والدكتورة اورسلا تانوفر استاذ المسالك البولية في الاطفال في فيينا بالنمسا، والدكتور وليد مرسي رئيس حي منتزه أول.