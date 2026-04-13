الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ الإسكندرية يزور مستشفى نيل الأمل ويرحب بالأطباء الدوليين

محافظ الإسكندرية يزور مستشفى نيل الأمل
محافظ الإسكندرية يزور مستشفى نيل الأمل
زار المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية مستشفى “نيل الأمل” المتخصصة في جراحات أطفال الاختلافات الخلقية بالمجان، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا، وذلك للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية واللوجيستية، والترحيب بالأطباء القادمين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وإجراء الجراحات المتخصصة.

وفي مستهل الزيارة، رحّب المحافظ بالأطباء الزائرين، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور بيتر كوكو، أحد أبرز أساتذة جراحة المسالك البولية للأطفال في إنجلترا وأمريكا، والذي يمتلك خبرة تتجاوز 25 عامًا، وتُعد هذه زيارته السادسة للمستشفى، حيث أجرى خلالها أكثر من 50 عملية دقيقة للأطفال.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المستشفى تمثل نموذجًا مشرفًا لجهود المجتمع المدني في تقديم خدمات طبية مجانية بجودة عالية، مثمنًا جهود مجلس الأمناء في استقدام خبرات دولية، ومشيدًا بكفاءة الأطقم الطبية وحرصهم على الدعم النفسي للأطفال وذويهم، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار هذا الدور الإنساني.

وعقب الزيارة، تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة محيط المستشفى، والتي شملت رصف الطرق، وتطوير الأرصفة، وتركيب البلدورات، وإنشاء رامبات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إزالة الإشغالات وتوسعة الشارع لتيسير حركة المرضى والمترددين.

ويُذكر أن مستشفى “نيل الأمل” تضم أكثر من 40 عيادة تخصصية وتأهيلية، و17 برنامجًا جراحيًا، وتقدم خدماتها للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عامًا، حيث تستقبل نحو 300 حالة يوميًا، وأجرت أكثر من 3200 عملية جراحية لقرابة 2700 مريض. كما أطلقت، بالتعاون مع الدكتور بيتر كوكو، برنامجًا متخصصًا لعلاج المثانة المقلوبة، يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، ويخدم حاليًا أكثر من 70 طفلًا، إلى جانب دورات  تدريب للأطباء من مختلف الجنسيات.

وشهد الزيارة كل من كرام كردي رئيس مجلس أمناء مؤسسة نيل الأمل، والدكتور محمد عبد الملاك مدير المستشفى، والدكتور بيتر كوكو استاذ المسالك البولية للأطفال والجراحين فى قسم المسالك البوليه فى مستشفى جريت اورموند ستريت ، معهد المسالك البوليه بريطانيا ، والدكتورة اورسلا تانوفر استاذ المسالك البولية في الاطفال في فيينا بالنمسا، والدكتور وليد مرسي رئيس حي منتزه أول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

ترشيحاتنا

هوندا

الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

ارشيفيه

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

محمد رمضان و Lvbel c5

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

بالصور

الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

هوندا
هوندا
هوندا

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

محمد رمضان يروج لأحدث اغانيه بمشاركة Lvbel c5

محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5
محمد رمضان و Lvbel c5

خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح سادس أغنية مع روتانا بعنوان "على ما أظن".. فيديو

عيد شم النسيم

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد