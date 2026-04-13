بالتزامن مع أعياد الربيع.. حملات توعية بيئية مكثفة بشواطئ وحدائق الإسماعيلية

كثفت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وحدة تنظيم المخلفات جهودهما الميدانية اليوم الإثنين، لإطلاق حملات توعوية شاملة استهدفت المواطنين وزائري المحافظة بالحدائق العامة والشواطئ.

جاء ذلك في إطار احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

أوضحت مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات، أن الحملة شملت على التواصل المباشر مع الجمهور لغرس ثقافة الحفاظ على البيئة، مع التركيز على المحاور التالية: النظافة العامة: ضرورة ترك الشواطئ والمتنزهات نظيفة كما كانت، الإدارة السليمة للمخلفات: التخلص الآمن من الفضلات في الأماكن المخصصة لها.

السلوك الإيجابي: تبني عادات صديقة للبيئة خلال تجمعات الأعياد.

"الحفاظ على البيئة ليس مجرد شعار، بل هو مسؤولية مشتركة تضمن لنا ولأطفالنا الاستمتاع بجمال الإسماعيلية ومظهرها الحضاري."

مشيرة أنه بجانب الحملات التوعوية، تم توزيع أكياس مخصصة لجمع القمامة على المترددين لتسهيل عملية التنظيف، هذا إلى جانب تقديم هدايا رمزية للأطفال لتشجيعهم على ممارسة السلوكيات البيئية الصحيحة، كما تم توزيع مطويات إرشادية تحتوي على نصائح عملية للحفاظ على المظهر الجمالي للمكان.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية أن وعي المواطن وسلوكه الإيجابي هما الركيزة الأساسية للحفاظ على جمال "عروس القنال"، مشددة على أن هذه الحملات تأتي كجزء من خطة متكاملة لضمان خروج الاحتفالات بالمظهر الذي يليق بتاريخ ومكانة المحافظة.