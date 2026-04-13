إعدام 365 كجم أسماك مملحة فاسدة بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات المشتركة الرقابية خاصة خلال أعياد شم النسيم والقيامة المجيد والاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي.

ونفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية حملات ميدانية مشتركة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمركزي أبوصوير والتل الكبير، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية للمركزين، مفتش الأغذية بالطب البيطري ومفتشين تموين مركزي أبوصوير والتل الكبير والقوات الشرطية.

ففي مركز ومدينة أبوصوير، تم المرور على عدد ٢٧ من الباعة الجائلين في الأسواق الشعبية وتم إعدام ٣٦٥ كجم من الأسماك المملحة الفاسدة ورنجة متغيرة الخواص وتظهر عليها علامات فاسدة وإعدام ٨٨.٥ كجم من منتجات الألبان بدون بيانات ومتغيرة الخواص.

في السياق ذاته، تم المرور على المنشآت الغذائية ومحال بيع الفسيخ والرنجة بمركز ومدينة التل الكبير، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية ونقص اشتراطات، هذا إلى جانب إعدام ٩ كجم من المواد الغذائية المختلفة تظهر عليها علامات فساد وتغير في الخواص.

كما قام فريق عمل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية بالتنبيه على مسئولي المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة وتوفيق الأوضاع وفق اشتراطات سلامة الغذاء.

ويأتي ذلك في إطار قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدورها في الإشراف على السوق المحلي، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.