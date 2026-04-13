البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب منتخب غانا
تحذير للرجال.. طعام موجود في كل بيت يسبب سرطان البروستاتا
المساواة في الميراث أبرزها.. ملامح مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
حصار موانئ إيران.. خطة ترامب لشل حركة نفط طهران | تفاصيل
إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور
كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة
شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة
البنك الأهلي يقلب الطاولة على المقاولون العرب بثنائية مثيرة في دوري نايل
طقس الثلاثاء 14 أبريل 2026 ودرجات الحرارة في مصر
غدا.. انبعاث روائح تشبه الحريق مصحوبا بالدخان بمحطة عدلي منصور وتنويه من الهيئة القومية للأنفاق
خطوة بخطوة.. كيف تحجز شقتك عبر منصة مصر الرقمية؟ وما حدود الدخل المطلوبة؟
ترامب يفاجئ عاملة دليفري بـ100 دولار بقشيش أثناء استلام وجبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برونزية جديدة لمصر.. حلا هاني تتألق في بطولة العالم للتايكوندو للشباب

حلا هاني
حلا هاني
حمزة شعيب

 

حققت اللاعبة المصرية حلا هاني إنجازًا جديدًا للتايكوندو المصري، بعد حصدها الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 55 كجم ببطولة العالم للتايكوندو للشباب، المقامة حاليًا في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 17 أبريل الجاري.

مشوار حلا هاني في البطولة

قدمت حلا أداءً قويًا طوال مشوارها، حيث:

  • فازت على بطلة الدنمارك بنتيجة 2-0 في دور الـ64
  • تغلبت على بطلة قبرص 2-0 في دور الـ32
  • واصلت تفوقها بالفوز على لاعبة الإمارات 2-0 في ربع النهائي
  • تأهلت إلى نصف النهائي بعد الفوز على بطلة تركيا 2-0
  • قبل أن تخسر في نصف النهائي أمام بطلة كرواتيا بنتيجة 2-0، لتحصد الميدالية البرونزية

وتُعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في البطولة، بعد برونزية سلمى محمد عصام في وزن تحت 59 كجم، ليحقق المنتخب إنجازًا مميزًا بحصد ميداليتين في نسخة واحدة، لأول مرة منذ 18 عامًا، منذ بطولة العالم للشباب عام 2008.

 

ويترأس البعثة مجدي طايل، نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والقائم بأعمال المدير التنفيذي، بينما يقود المنتخب فنيًا تامر عبد المنعم، ويضم الجهاز الفني عددًا من المدربين إلى جانب طبيب الفريق.

ويشارك المنتخب المصري بقائمة تضم 20 لاعبًا ولاعبة في مختلف الأوزان، ضمن منافسات البطولة العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

وسام أبو علي

رسميا.. إصابة وسام أبو علي بالرباط الصليبي

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تطلق برنامج إعداد المدربين TOT وإدارة الموارد البشرية HRM

جامعة العاصمة

طالب جامعة العاصمة يحقق المركز الثالث في مبادرة بناة مصر الرقمية

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: التربية والتعليم المنوطة باعتماد الشهادات الأجنبية والدولية ومعادلتها بشهادة الثانوية العامة

بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد