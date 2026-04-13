برونزية جديدة لمصر.. حلا هاني تتألق في بطولة العالم للتايكوندو للشباب

حققت اللاعبة المصرية حلا هاني إنجازًا جديدًا للتايكوندو المصري، بعد حصدها الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 55 كجم ببطولة العالم للتايكوندو للشباب، المقامة حاليًا في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 17 أبريل الجاري.

مشوار حلا هاني في البطولة

قدمت حلا أداءً قويًا طوال مشوارها، حيث:

فازت على بطلة الدنمارك بنتيجة 2-0 في دور الـ64

تغلبت على بطلة قبرص 2-0 في دور الـ32

واصلت تفوقها بالفوز على لاعبة الإمارات 2-0 في ربع النهائي

تأهلت إلى نصف النهائي بعد الفوز على بطلة تركيا 2-0

قبل أن تخسر في نصف النهائي أمام بطلة كرواتيا بنتيجة 2-0، لتحصد الميدالية البرونزية

وتُعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر في البطولة، بعد برونزية سلمى محمد عصام في وزن تحت 59 كجم، ليحقق المنتخب إنجازًا مميزًا بحصد ميداليتين في نسخة واحدة، لأول مرة منذ 18 عامًا، منذ بطولة العالم للشباب عام 2008.

ويترأس البعثة مجدي طايل، نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والقائم بأعمال المدير التنفيذي، بينما يقود المنتخب فنيًا تامر عبد المنعم، ويضم الجهاز الفني عددًا من المدربين إلى جانب طبيب الفريق.

ويشارك المنتخب المصري بقائمة تضم 20 لاعبًا ولاعبة في مختلف الأوزان، ضمن منافسات البطولة العالمية.