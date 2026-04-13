بيان مشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين والطاقة الدولية: تأثير الحرب كبير وعالمي

كشف بيان مشترك لصندوق النقد والبنك الدولى ووكالة الطاقة، أن تأثير الحرب كبير وعالمى وغير متكافئ للغاية، وذلك حسبما أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها.

وقال مسؤولو صندوق النقد والبنك الدولى ووكالة الطاقة الدولية، سنواصل العمل معا للتصدى لأكبر صدمة طاقة يشهدها العالم على الإطلاق، وقالت مديرة صندوق النقد، إن آسيا وإفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وجزر جنوب المحيط الهادي تتأثر بالأزمة المرتبطة بالحرب.

وأوضحت أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيؤدي إلى تأثير أشد على النمو والتضخم.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، نقوم بتقييم الوضع فيما يتعلق بالحاجة إلى مزيد من السحب من الاحتياطات ونحن على استعداد للتحرك فورا إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن تأثير الحرب على الطاقة في إبريل قد يكون أسوأ من تأثيرها في مارس.

وتابع: بعض الدول تضيف مخزونات إلى احتياطياتها الحالية وتفرض قيودا على التصدير وهو ما لا يطمئن الأسواق.