ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب

ينتشر القصب في فصل الربيع ويقبل الكثير على تناوله في موسمه.

كشف استشاري التغذية علي التميمي أن عصير القصب يعد من المشروبات الطبيعية التي تمنح الجسم العديد من الفوائد عند تناوله باعتدال، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح أن عصير القصب يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، ما يساعد في مد الجسم بطاقة سريعة ويقلل من الشعور بالإرهاق والتعب.



وأشار إلى أن المشروب يتميز بقدرته على ترطيب الجسم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في تعويض السوائل المفقودة خلال الطقس الحار.



وأضاف أن عصير القصب قد يساهم في دعم وظائف الكبد وتحفيز عملية التخلص من السموم، إلى جانب احتوائه على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تدعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.



وحذر استشاري التغذية من الإفراط في تناوله، نظرًا لاحتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات، مما قد يؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.



وشدد على أن الاعتدال في تناول عصير القصب هو العامل الأساسي للاستفادة من فوائده الصحية دون التعرض لأي آثار جانبية.