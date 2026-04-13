السد يسطر تأهلا مثيرا على حساب الهلال إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

صعد نادي السد القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عقب تغلبه على الهلال السعودي بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (3-3) ضمن ثمن نهائي البطولة

خرجت المباراة قوية ومثيرة وتميزت بالندية الكبيرة بين الفريقين، حيث تقدم الهلال بهدف أول في الدقيقة 29 أحرزه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قبل أن يتعادل كلودينهو للسد في الدقيقة 36، فانتهى الشوط الأول على وقع التعادل (1-1).

ومع انطلاق الشوط الثاني تواصلت الإثارة بين الفريقين، ففي الدقيقة 55 أحرز سالم الدوسري هدف الهلال الثاني ثم تعادل سريعاً رافا موخيكا للسد في الدقيقة 58.

وعاود الهلال تقدمه وهذه المرة عن طريق ماركوس ليوناردو في الدقيقة 67، ولم يهنأ الفريق السعودي بتقدمه إذ تمكن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم السد من إحراز هدف التعادل الثالث لفريقه القطري في الدقيقة 71.

واستمر التعادل عقب ذلك هو سيد الموقف حتى ذهب الفريقان إلى التمديد وخوض شوطين إضافيين تواصل فيهما التعادل فلعب الفريقان ركلات الترجيح بعد مواجهة عامرة بالأهداف والفرص الضائعة.

وتمكن في النهاية السد من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه بركلات الترجيح على الهلال (4-2).