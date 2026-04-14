موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت لخوض مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026.

ويستضيف ملعب “أنفيلد” هذه القمة الأوروبية المنتظرة، في لقاء يسعى خلاله ليفربول لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدفين دون رد على ملعب “حديقة الأمراء”، في مباراة غاب عنها النجم المصري محمد صلاح.

ويأمل الفريق الإنجليزي في حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من هذه المواجهة المتأهل من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN SPORTS 1، على أن يتولى التعليق المعلق عامر الخوذيري.