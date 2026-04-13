فليك يثير الجدل قبل مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب أرضية الملعب

أعرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن استيائه من حالة أرضية ملعب “ميتروبوليتانو”، معقل أتلتيكو مدريد، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، بعدما خسر لقاء الذهاب على ملعب “كامب نو” بهدفين دون رد، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق الكتالوني في مباراة العودة.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، أبدى فليك تحفظه على ارتفاع العشب في أرضية الملعب، حيث نقل مخاوفه إلى مندوب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدنماركي كريستيان كوفود، خلال تواجده في الملعب قبل اللقاء.

وفي المقابل، طمأن مندوب “يويفا” مدرب برشلونة، مؤكدًا أن هناك لوائح واضحة تنظم حالة أرضيات الملاعب في مباريات دوري أبطال أوروبا، ويتم الالتزام بها من خلال رقابة دقيقة قبل وأثناء المباريات.

تنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ضرورة أن تكون أرضية الملعب في أفضل حالة ممكنة، مع التزام النادي المضيف بتوفير كافة العوامل التي تضمن صلاحيتها، مثل أنظمة التدفئة أو الحماية في حال الظروف الجوية الصعبة.

كما تسمح اللوائح بإجراء عمليات تفتيش دورية على أرضية الملعب، للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة، مع إلزام الأندية بالتعاون الكامل مع تلك الإجراءات.

وفيما يخص العشب الطبيعي، تشدد اللوائح على أن يكون ارتفاعه موحدًا ولا يتجاوز 30 مم، مع ضرورة قصه بشكل متساوٍ في جميع أجزاء الملعب، سواء خلال التدريبات أو المباريات.

وتتضمن الإجراءات أيضًا عقد اجتماع تنسيقي قبل المباراة بين مسؤولي “يويفا” ومندوبي الناديين، يتم خلاله تحديد آليات ري أرضية الملعب، على أن يتوقف الري قبل انطلاق المباراة بساعة على الأقل، مع إمكانية التعديل وفقًا لتقدير النادي المضيف.

وتأتي هذه التطورات قبل مواجهة مرتقبة، يسعى خلالها برشلونة لتعويض خسارة الذهاب ومحاولة التأهل إلى الدور نصف النهائي.