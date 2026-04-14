تقلبات جوية تؤثر على مناطق السعودية

حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد في السعودية من استمرار الاضطرابات الجوية المتمثلة في هطول أمطار متفاوتة الغزارة وغمر الأودية.

كذلك في احتمالية لتشكل السيول في بعض المناطق. وتتطلب هذه الظروف تحلي المواطنين والمقيمين الحذر، خاصة في المناطق التي ستشهد أمطارًا غزيرة، وذلك تجنبًا للمخاطر المحتملة الناتجة عن تقلبات الطقس.



تشهد المملكة اليوم حالة من النشاط المناخي، حيث تتوقع مراكز الأرصاد استمرار الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة في عدد من المناطق، مع احتمالية لتجمع السيول في الأودية والشعاب، كما تتكرر تحذيرات من البرد المفاجئ والرياح النشطة، والتي تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتثير الأتربة والغبار، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرقات، والمناطق المفتوحة، والأماكن ذات الواجهات البحرية، خاصة في المناطق المشمولة بالتحذيرات.



تشمل المناطق الجنوبية والوسطى مثل نجران، جازان، عسير، والباحة، مع تنبيه خاص لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يتوقع استمرار الأمطار، مع ضباب كثيف صباحًا ومساءً، فيما تتأثر مناطق حائل والقصيم بشكل أقل، لكن تظل حذر من تقلبات جوية قد تؤثر على حركة السكان والعاملين في تلك المناطق.