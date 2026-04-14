وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
شرم الشيخ تبهر العالم.. سامح الشاذلي: مونديال الماسترز بلا شكوى واحدة ومصر نموذج تنظيمي عالمي

سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للغوص والانقاذ
سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للغوص والانقاذ
عبدالله هشام

أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، أن مدينة شرم الشيخ نجحت في تقديم نسخة استثنائية من بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز، مشددا على أن النجاح التنظيمي الذي شهدته البطولة يؤكد مكانة مصر كقبلة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضح الشاذلي في تصريحاته عقب نهاية المنافسات أن البطولة سارت وفق أعلى المعايير الدولية، قائلا "أكثر ما يسعدنا هو تأكيد مسؤولي الاتحاد الدولي على عدم تلقي أي اعتراضات أو شكاوى من الوفود المشاركة، وهو مؤشر نجاح يعكس حجم التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لنجاح البطولة".

وأضاف "اختيار مدينة شرم الشيخ لاستضافة البطولة جاء موفقا، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وأجواء مثالية، وخبرة كبيرة في تنظيم الفعاليات الدولية، ما ساهم في خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر". 

وأكمل "الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لديه خطة طموحة خلال الفترة المقبلة لتطوير اللعبة، من خلال توسيع قاعدة الممارسة، والاهتمام بالمواهب الناشئة، وزيادة الاحتكاك الدولي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي".

واختتم الشاذلي "اتوجه بالشكر لكل من ساهم في إظهار البطولة بهذا الشكل المشرف، مؤكدا أن الطموح المصري في عالم الغوص والإنقاذ لا حدود له، وأن القادم سيشهد المزيد من الفعاليات التي تضع مصر دائما في المقدمة".
واختتمت أمس الأثنين منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للماسترز 2026، والتي اقيمت في حمام السباحة الأولمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بمشاركة 133 سباحاً وسباحة يمثلون 19 دولة و38 نادياً عالمياً.

وتمكن السباحون المصريون من اعتلاء منصات التتويج بإجمالي 72 ميدالية على مدار يومي المنافسات، وجاء الحصاد كالتالي:

نتائج اليوم الأول:
اكتسحت الأندية المصرية المنافسات في اليوم الافتتاحي بحصد 39 ميدالية متنوعة (8 ذهبيات، 13 فضية، 18 برونزية).

نتائج اليوم الثاني: 
وفي ثاني ايام البطولة واصل أبطال مصر تألقهم حيث تمكنوا من إضافة 33 ميدالية جديدة (4 ذهبيات، 13 فضية، 16 برونزية)، ليرتفع الإجمالي النهائي إلى 72 ميدالية، وسط تألق لافت لأندية الصيد، سموحة، هليوبوليس، إنبي، والغابة.

أثبتت البطولة قوتها الفنية بتحطيم 20 رقماً قياسياً عالمياً (CMAS World Records) على أرض شرم الشيخ.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

جنازة والد زوجة سيد رجب

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

أكثر 5 سيارات مبيعا

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

